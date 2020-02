In eigener Sache : Journalistenpreise für den Nachwuchs der TV-Redaktion

Trier Doppelte Auszeichnung: Die Volontäre des Trierischen Volksfreunds haben zwei Preise für Nachwuchsjournalisten gewonnen. Ausgezeichnet wurde ein Instagram-Projekt der Volontäre sowie eine Recherche von Christian Thome zu sexueller Belästigung gegenüber Reiterinnen.

Um die sechs gleichrangigen und mit insgesamt 10.000 Euro dotierten Preise hatten sich junge Journalisten der Mainzer Allgemeinen Zeitung, der Rhein-Zeitung in Koblenz, der Rheinpfalz in Ludwigshafen und der Saarbrücker Zeitung beworben. Die Preise werden am 29. April in Koblenz verliehen.