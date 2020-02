Auszeichnung : Journalistenpreise für den Nachwuchs der TV-Redaktion

Trier Doppelte Auszeichnung: Die Volontäre des Trierischen Volksfreunds haben zwei Preise für Nachwuchsjournalisten gewonnen. Der Verlegerverband Rheinland-Pfalz/Saarland prämiert zum einen das Projekt Kreuzchenmacher, eine Teamleistung der TV-Volos, mit einem von sechs Förderpreisen für ausgezeichneten Journalismus.

In dem Projekt hatten die Nachwuchsjournalisten im Sozialen Netzwerk Instagram über die Kommunalwahl im Mai 2019 informiert. Ein zweiter Preis geht an Volksfreund-Volontär Christian Thome für seine Recherche zur sexuellen Belästigung von Reiterinnen. Um die sechs gleichrangigen und mit insgesamt 10.000 Euro dotierten Preise hatten sich junge Journalisten der Mainzer Allgemeinen Zeitung, der Rhein-Zeitung in Koblenz, der Rheinpfalz in Ludwigshafen und der Saarbrücker Zeitung beworben. Die Preise werden am 29. April in Koblenz verliehen.