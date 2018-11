Vom neuen Umgang mit Praktikanten

HWK stellt das Konzept Praktikumscoach vor. Der Wirtschaftsminister ist begeistert.

Mitarbeiter der Handwerkskammer (HWK) Trier haben den Umgang mit Praktikanten selbstkritisch hinterfragt. Denn sie sehen in ihnen eine Riesenchance, dem Fachkräftemangel zu begegnen. Herausgekommen ist das Konzept „Praktikumscoach“. Im Konferenzsaal der HWK stellten die Macher, eine ehemalige Praktikantin und ein Coach, das Projekt dem rheinland-pfälzischen Wirtschaftsminister Volker Wissing vor.

„Der Umgang mit Praktikanten ist entscheidend, ob ein Betrieb künftig Bewerbungen erhalten wird oder nicht“, betonte HWK-Präsident Rudi Müller. Diese Botschaft müssten alle Betriebe verinnerlichen und leben. Minister Wissing sagte: „Die Sitte ,Lehrjahre sind keine Herrenjahre´ kann man in das Bücherregal stellen.“ Wolle man junge Menschen erreichen, sei der Umgang mit ihnen entscheidend. Die Generation Z, wie Menschen, die ab dem Jahr 2000 geboren sind, genannt würden, hätten andere Werte und Einstellungen, die digitale Vernetzung sei Teil ihres Alltags. Zu ihren Themen gehöre auch Work-Life-Balance, dazu könne auch der Wunsch nach einer Vier-Tage-Woche zählen.

Die HWK hat einen Leitfaden „Praktikumscoach – Wie binde ich Praktikanten an mein Unternehmen“ erstellt. Müller: „Es ist wichtig, unseren Betrieben etwas an die Hand zu geben.“ Kernstück im neuen Umgang mit den jungen Menschen ist, dass ein Praktikumscoach benannt wird, also jemand, der sich um den Praktikanten kümmert, ihn wertschätzt, seine Fragen beantwortet. Das kann der Chef, Meister, Geselle und Lehrling im dritten Jahr sein. Schreinermeister Michael Bender (Schreinerei Brankonier) war schon Praktikumscoach, und er hat eine Fortbildung zum Thema „Generation Z“ besucht. „Erst dachte ich, was soll das, aber dann wurde mir klar, wir müssen uns mit dieser Generation bewusst auseinandersetzen“, sagte Bender.

Die von ihm betreute ehemalige Praktikantin Susann Westhoff, 24, Abi, abgeschlossenes Studium, berichtete dem Minister, wie gut es etwa getan habe, vor dem Praktikum eine Begrüßungs-E-Mail zu erhalten. „Ah, die wissen, dass ich komme“ habe diese Geste ihr gezeigt und den Einstieg erleichtert. Zum Leitfaden gehört auch, den Praktikumsbetrieb zu bewerten, und andersherum, auch der Betrieb vergibt Emojis. „Wir müssen mit der Zeit gehen, sonst gehen wir mit der Zeit“, sagte Müller.

Der Minister fand das Projekt „großartig“ und wollte wissen, ob das Konzept auch anderen Handwerkskammern zur Verfügung gestellt werde. „Ja, es ist bereits online“ sagte Müller. Interessierte können sich unter www.hwk-trier.de informieren.

Vor der Vorstellung des Konzeptes hatte Wissing sich ein Bild vom Neubau des Berufsbildungszentrums gemacht. Übrigens: Susann Westhoff hat das Praktikum so gut gefallen, dass sie nun eine Ausbildung zur Schreinerin macht.