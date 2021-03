Oster-Lockdown : Von fassungslos bis optimistisch

Trier So reagieren Wirtschaft, Gastronomie, Kommunen und Mediziner aus der Region auf die Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern.

Was sagt die Gastronomie dazu, dass an Ostern alles geschlossen bleiben soll, auch die gerade erst geöffneten Biergärten?

„Sowohl die neuen als auch die verlängerten Maßnahmen haben erhebliche negative Auswirkungen auf unsere regionalen Betriebe“, sagt Jan Glockauer, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier. Er kritisiert, dass die Politik nicht auf die Vorschläge der Kammern zur vorsichtigen Öffnung von Hotels und Restaurants eingegangen ist. „Im Handel werden wir konstruktiv mit an Teststrategien arbeiten, die eine weitere Öffnung ermöglichen soll. Gleiches gilt für das Mitwirken an Konzepten, um mittlere und größere Betriebe an einer flächendeckenden Impfkampagne zu beteiligen.“ Handelsverbands-Geschäftsführer Scherer kritisiert, dass Bund und Länder weiterhin die Maßnahmen „stur“ an den Inzidenzen ausrichteten. Auch er wirft der Bundesregierung Versagen vor. „Die Bundeskanzlerin umgibt sich nur mit Bedenkenträgern, aber die Regierung bekommt weder das Impfen noch das massenhafte Testen auf die Reihe“, beschwert sich Scherer.