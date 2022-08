Luxemburg : Von Museen und grünen Oasen: Tipps für den Stadtbesuch in Luxemburg

Foto: TV/Nils Straßel

Luxemburg Die Hauptstadt des Großherzogtums hat nicht nur spannende Stadtführungen zu bieten, wer möchte, kann auch viele Stunden im Museum verbringen. So bietet sich – beispielsweise im Anschluss an den Wenzel-Rundgang – ein Halt im Stadtmuseum, dem Luxembourg City History Museum, an.

Auf mehreren Etagen ist dort Stadtgeschichte hautnah erlebbar. Tipp am Rande: Allein schon der faszinierende Aufzug im Gebäude ist einen Besuch wert. Warum? Gehen Sie hin ...

Für Kunst-Fans ist das Nationalmuseum für Geschichte und Kunst – abgekürzt: „MNHA“ – unweit des Großherzoglichen Palasts ein Muss. Im Fokus stehen Kunstwerke aus allen Epochen der luxemburgischen Geschichte.

Ein weiterer Tipp für Kunstfreundinnen und -freunde ist die Villa Vauban im Stadtpark der Hauptstadt. Das Gebäude aus dem Jahr 1873 ist renoviert und um einen Neubau erweitert worden. Nach einer fünfjährigen Umbauphase eröffnete die Villa vor gut zehn Jahren wieder als Kunstmuseum.

Und übrigens: Für alle die, die sich nach Stadtführung und Besuch im Museum einfach mal ausruhen müssen, denen sei einer der Parks der Hauptstadt empfohlen. Denn Luxemburg ist ganz schön grün: 25 Prozent der Gesamtfläche von 5.173 Hektar sind Grünflächen, wie das Luxemburg-City-Tourist-Office auf seiner Homepage schreibt. Ein Highlight dabei ist der Stadtpark, der zwischen 1871 und 1878 vom Landschaftsgärtner Edouard André als englischer Garten angelegt wurde. Tipp für Familien mit Kindern: Mitten im Park befindet sich ein Spielplatz inklusive Piratenschiff aus Holz in Originalgröße.

Andrés Sohn stellte 1906 den Park im Petruss-Tal fertig. „Jenes idyllisch begrünte Tal, das das Stadtzentrum vom Bahnhofsviertel trennt“, so das Tourist-Office.