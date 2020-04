Coronavirus: Vor zwei Wochen noch in kritischem Zustand: Franzose geheilt aus Trierer Klinik entlassen

Trier Ein 58-jähriger Elsässer kehrt geheilt aus Trier nach Hause zurück. Vor zwei Wochen war er in kritischem Zustand aus Frankreich verlegt worden. Er kommt aus einer besonders stark betroffenen Region.

Sie helfen ihm auf die bereitgestellte Trage. Ein paar Minuten später werden sie ihn zurück bringen ins Elsass. Dort in der Nähe von Colmar lebt Grandperrin. Er wird wohl noch ein paar Tage im Krankenhaus bleiben müssen. Auch wenn er „höchstwahrscheinlich nicht mehr infektiös“ sei, wie Torsten Engler sagt. Er ist Chefarzt der Inneren Medizin in dem Krankenhaus und damit Leiter der Corona-Station. Die Entzündung der Lunge des 58-Jährigen sei zurückgegangen.

Zwei Wochen lang wurde Grandperrin in Trier behandelt. Als er am 24. März mit dem Rettungshubschrauber nach Trier verlegt worden war, sei sein Zustand kritisch gewesen. Er hat in der besonders stark von Corona betroffenen Region Grand Est, zu der sowohl Lothringen als auch das Elsass gehören, bereits auf der Intensivstation eines Krankenhauses gelegen, musste beatmet werden. Um die Kliniken in der Nachbarregion zu entlasten, hat sich Rheinland-Pfalz bereit erklärt, Corona-Patienten von dort in hiesigen Kliniken zu behandeln. Es bestehe eine große Bereitschaft, Frankreich auf diese Art zu unterstützen, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) gestern in Mainz,