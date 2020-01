Trier Die Verbraucherzentrale warnt vor Abzocke durch Inkasso-Firmen auch in der Region Trier. Volksfreund.de erklärt, wie Sie sich schützen können.

Die Drohung hat es schon in sich: Wer nicht zahlt, dem drohen Zwangsvollstreckung und Pfändung von Rente, Arbeitslosengeld und Bankguthaben. Wer will das schon? Diese neue Art der gefälschten Form von Inkasso-Forderungen sorgt aktuell in Deutschland und auch in der Region Trier für Aufsehen. So warnt die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz vor Betrugsforderungen mit Absendern wie „Proex AG“, „Expor Inkasso AG“, „Portext“ oder „Plus AG“.