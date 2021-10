Umwelt : „Beeindruckende Spendenbereitschaft“

Daun Der Kreis zieht nach Abschluss des Soforthilfeprogramms der Bürgerstiftung des Landkreises Vulkaneifel Bilanz.

(sts) Gut drei Monate ist es her, als bei der Flutkatastrophe auch im Kreis Vulkaneifel viele Menschen ihr Hab und Gut verloren, zahlreiche Firmen vor den Trümmern ihrer Existenz gestanden haben. Neben Schäden an Straßen, Brücken und Radwegen wurde die Bahnstrecke zwischen Köln und Trier in weiten Teilen zerstört und ist auf längere Sicht nicht befahrbar. Die Schäden an kommunalen Einrichtungen werden auf fast 13 Millionen Euro geschätzt.