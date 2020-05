Corona-Pandemie : Coronavirus: Zehn Vulkaneifler noch akut erkrankt

30.03.2020, Berlin: Eine Patientin steht am frühen Morgen wartend vor einem Zelt für den Coronatest in Berlin-Lübars und hält Teströhrchen für einen Abstrichtest und eine Blutprobe in den Händen. Hier werden von 06.00 Uhr morgens bis 09.00 Uhr Rachenabstriche für den Test auf das Coronavirus und Blutentnahmen für den möglichen Nachweis von Antikörpern gegen das Coronavirus vorgenommen. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Kay Nietfeld