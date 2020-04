Corona-Pandemie : 101 Vulkaneifler mit Corona infiziert

Daun Im Vulkaneifelkreis wurden bis gestern Abend 101 bestätigte Corona-Fälle gemeldet. Von den bisher positiv Getesteten gelten 45 Personen als inzwischen genesen. Von den Erkrankten mussten zwölf stationär behandelt werden.

Sechs konnten bis Mittwochabend das Krankenhaus verlassen. Eine Person ist leider gestorben. Derzeit sind damit fünf Patienten in stationärer Behandlung – vier im Marienhaus-Klinikum-Eifel St.-Elisabeth in Gerolstein und eine weitere Person im Krankenhaus Maria Hilf in Daun.