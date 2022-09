Theaterfestspiele Vulkaneifel : Kleiner Horrorladen feiert umjubelte Premiere

Beste Unterhaltung: Im Rahmen der Theaterfestspiele Vulkaneifel wurde das Musical "Der kleine Horrorladen" aufgeführt. Foto: Fotostudio Nieder

Darscheid Am Ende hält es keinen mehr auf den Stühlen. Das Publikum feiert die Darsteller des Grusel-Musicals „Der kleine Horrorladen“ mit Ovationen im Stehen. Zu Recht. Denn die aus der ganzen Republik angereisten Profis (der TV berichtete) spielen durch die Bank mit Inbrunst und Enthusiasmus ihre Rollen.

Der Abend wird so zum Heidenspaß.

Mittelpunkt des Stücks ist der heruntergekommene Blumenladen von Mr. Mushnik – hier geht das Kompliment an den einzigen Laiendarsteller Ralf Kramp für sein schauspielerisches Talent – den Eifelern bestens bekannt durch sein Kriminalhaus und als Verleger des KBV-Verlags in Hillesheim. Mushnik steht kurz vor dem Ruin und will den Laden schließen. Doch dann entdeckt der schüchterne Angestellte Seymour eine mysteriöse Pflanze, die – kaum ins Schaufenster gestellt – neugierige Kunden anlockt und das Geschäft belebt. Und so, wie die geheimnisvolle Pflanze „Audrey zwei“ – benannt nach seiner Kollegin, in die er heimlich verliebt ist – größer und größer wird, wächst auch das Selbstbewusstsein des linkischen Angestellten.

Den Part des Seymour hat Sebastian Krolik, Gründer der Theaterfestspiele Vulkaneifel, selbst übernommen. Und die Rolle ist ihm wie auf den Leib geschrieben. Faszinierend, wie es ihm gelingt, die Metamorphose vom Nerd zum Held zu zeigen. Ein Lob für ihre Performance gebührt aber durch die Bank allen Darstellern.

Lesen Sie auch Festival : Von den großen Bühnen zurück in die Eifel

So wird der fiese Zahnarzt Odin, sadistischer Freund Audreys, der an einer Überdosis Lachgas stirbt, stark gespielt von Hans-Henning Stober. Sowohl stimmlich als auch tänzerisch top sind die drei Mädels aus Downtown (deutsch: Stadtzentrum) – was gesungen klingt wie „Daun Town“ und gleich zu vielen Lachern beim Publikum führt, denn der Text ist wenig schmeichelhaft:

„Ab geht‘s nach Downtown - Wo kein Taxi hält

Downtown - Wo der Putz zerfällt

Downtown - für den Rest der Welt nur das Klo.“

Gelacht wird viel an diesem Abend. So schaurig der Inhalt des Musicals auch ist, so locker, witzig und temperamentvoll ist die Aufführung. Insgesamt haben 1200 Zuschauer die Vorführungen im Theaterzelt in Darscheid besucht.