Coronavirus : 7-Tage-Inzidenz wieder über 50: Im Landkreis Vulkaneifel gab es 13 Neuinfektionen

Daun (red) Dem Gesundheitsamt des Landkreises Vulkaneifel wurden gestern 13 weitere Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 gemeldet. Die Anzahl der bisher positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen mit Wohnsitz im Landkreis Vulkaneifel erhöht sich somit auf insgesamt 1500 Personen.

Insgesamt gab es im Landkreis Vulkaneifel in den letzten sieben Tagen 33 bestätigte Neuinfektionen. Die 7-Tage-Inzidenz steigt damit deutlich von 36,3 auf 54,4. Zuletzt wurde die Inzidenz von 50 in der Vulkaneifel am 9. März überschritten. Seither lag sie unter diesem Grenzwert.