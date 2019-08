Soziales : Viele profitieren vom Erlös des Bällerennens

Daun (red) Mit rund 14 000 Euro Spendengeldern gehört die von Round Table Daun ausgerichtete vierte Auflage des Dauner Bällerennens zu einer der größten Wohltätigkeitsveranstaltungen in der Vulkaneifel.

Dieses Jahr rollten knapp 24 000 bunte Bälle bei strahlendem Sonnenschein quer durch die Dauner Innenstadt vom Start am Burgberg bis zum Ziel am Wirichplatz.

2000 Euro gingen an die Schul- und Ausbildungspaten des Caritasverbands Westeifel. Das Angebot „Schul- und Ausbildungspaten im Vulkaneifelkreis“ zeichnet sich dadurch aus, dass es sich an Kinder und Jugendliche von der ersten Klasse bis zum Eintritt in das Berufsleben richtet und zudem für Eltern und Schulen kostenlos ist.