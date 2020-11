Corona : 15 weitere Menschen mit dem Virus infiziert

Vulkaneifelkreis () Das Gesundheitsamt des Landkreises Vulkaneifel hat am Freitag, 13. November, 15 weitere bestätigte Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 gemeldet. Dabei handele es sich größtenteils um enge Kontaktpersonen der Kategorie I zu bereits positiv getesteten Fällen.

Stand, Freitag, 14 Uhr, sind 177 Menschen mit Wohnsitz im Landkreis Vulkaneifel akut an Covid-19 erkrankt. Davon befinden sich 18 Personen in stationärer Behandlung. Seit Beginn der Pandemie gibt es bisher sieben Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 zu beklagen.

Insgesamt gab es im Landkreis Vulkaneifel in den vergangenen sieben Tagen 110 bestätigte Neuinfektionen. Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert (Fälle der letzten sieben Tage pro 100 000 Einwohner) im Landkreis Vulkaneifel steigt somit von 173,1 am Donnerstag auf 181,5 am Freitag.

Am Mittwoch wurden auch in Daun und Gerolstein stark frequentierte Orte aufgesucht und Bürger gezielt angesprochen. Am Donnerstag waren Beamte aus Daun in Neroth im Einsatz. Am Freitag halfen Kräfte der Bereitschaftspolizei seit dem Morgen bei den Kontrollen.