Pandemie : 16 Corona-Neuinfektionen – Inzidenz liegt bei 243

03.01.2022, Bayern, Bayreuth: Intensivpfleger Oliver Sablowski führt einen Corona Antigen-Schnelltest durch. Er betreibt mit einem Lastenrad eine mobile Corona-Teststation. Foto: Daniel Vogl/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Daniel Vogl

Daun/Gerolstein (red) Das Gesundheitsamt des Kreises Vulkaneifel hat am Wochenende 16 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet: 16 am Samstag, keine am Sonntag (Stand 11 Uhr). Seit Beginn der Pandemie haben sich 3771 Menschen aus der Vulkaneifel infiziert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Aktuell sind 201 Menschen akut an Covid-19 erkrankt. Acht davon bedürfen einer stationären Behandlung.

Insgesamt gab es im Landkreis Vulkaneifel in den letzten sieben Tagen 147 bestätigte Neuinfektionen. Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis beträgt 242 (Freitag: 259,5).