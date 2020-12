Corona : 17 Neuinfektionen im Vulkaneifelkreis

Vulkaneifelkreis (red) Das Gesundheitsamt des Landkreises Vulkaneifel hat seit dem gestrigen Tag 17 weitere bestätigte Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 gemeldet. Dabei handelt sich im überwiegenden Teil um Kontaktpersonen der Kategorie I und um einige wenige Einzelfälle.

Aus der häuslichen Isolation/ Quarantäne konnten nach den Richtlinien des Robert-Koch-Institutes als genesen bislang insgesamt 482 Personen entlassen werden, davon 15 am heutigen Tag.

Somit waren am Freitag, 14 Uhr aktuell 161 Personen mit Wohnsitz im Landkreis Vulkaneifel akut an Covid-19 erkrankt. Davon befinden sich derzeit 17 Personen in stationärer Behandlung. Seit Beginn der Pandemie gibt es bisher 14 Todesfälle im Zusammenhang mit COVID-19 zu beklagen.