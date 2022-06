Familie : Jede Menge Auswahl für angehende Eheleute in der VG Gerolstein

Gerolstein Für Heiratswillige gibt in der Verbandsgemeinde nicht nur sieben Orten, wo sie sich trauen lassen können, sondern auch zwei neue Standesbeamte.

Auch bei den Trauungsorten haben angehende Eheleute in der VG eine große Auswahl: An sieben Orten sind offizielle „Standesämter“ eingerichtet. Neben den Rathäusern Gerolstein und Hillesheim kann man im Hotel Augustinerkloster (aufgrund der Flutschäden zurzeit nur im Garten) heiraten, genauso in der Birgeler Mühle, in der Burg Lissingen, im Cafè-Restaurant Mausefalle in Neroth und - seit Anfang des Jahres - auch wieder in der Strumpffabrik in Kerpen.