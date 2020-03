Polizei : 18-Jährige überschlägt sich mit ihrem Auto

Nerdlen Eine 18-jährige Fahrerin ist am Donnerstag auf der L 46 von der Fahrbahn abgekommen. Ihr Auto überschlug sich.

Eine 18-Jahrige aus der VG Daun fuhr am Donnerstag um 15.30 Uhr auf der L 46 von Nerdlen kommend in Richtung Daun. In einer Rechtskurve kam die Fahrerin laut Polizei aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in den Graben, überschlug sich und kam auf der Fahrerseite des Wagens auf dem Geh-/Radweg zum Stehen.