Blaulicht : 19-Jähriger kracht auf Parkplatz mit Auto gegen Palette mit Steinen

ARCHIV - 12.06.2017, Bayern, Günzburg. Auf einem Polizeifahrzeug warnt auf der Autobahn A8 eine Leuchtschrift vor einer Unfallstelle. Am 05.04.2018 findet ein Verkündungstermin im Prozess um Schmerzensgeld gegen den Freistaat Bayern nach einem tödlichen Unfall statt. Foto: Stefan Puchner/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Stefan Puchner

Hillesheim Ein 19-jähriger Autofahrer ist am Dienstag in Hillesheim mit seinem Wagen gegen eine mit Steinen beladenen Palette gefahren. Der Unfall ereignete sich auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Kölner Straße zwischen 21.30 und 22 Uhr.