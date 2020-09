Marathon : 19. VulkanBike in Daun erfolgreich

Daun Rund 1 600 Mountainbiker gingen am Samstag in Daun beim 19. VulkanBike-Marathon an den Start. Dieses Jahr wurden dabei die ersten deutschen E-Mountainbike-Meisterschaften ausgetragen.

Das Rahmenprogramm musste allerdings coronabedingt ausfallen. Die Teilnehmer gingen aufgrund der Abstands- und Hygieneregeln in kleinen Gruppen an den Start und mussten auf den ersten Metern der Strecke eine Maske tragen. Sowohl die Besucher als auch die Mountainbiker haben sich an die Regeln gehalten.