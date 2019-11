Verkehr : 2020 soll der Postkreisel in Gerolstein endlich gestaltet werden

In Pelm wurde kürzlich das Innere des neuen Kreisverkehrs gestaltet, während die Straßen ringsum noch gebaut wurden, in Gerolstein fließt der Verkehr schon lange, und im Rund ist außer Unkraut nichts zu sehen. Im Frühjahr 2020 – also dann knapp vier Jahre nach Fertigstellung des Verkehrsbauwerks – soll laut Stadtbeigeordnetem Herbert Lames (SPD) die Gestaltung des Postkreisels aber endlich Form annehmen. Foto: TV/Mario Hübner