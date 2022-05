Die Flut und ihre Folgen : Warum das Baden am Kronenburger See 2022 verboten bleibt

Foto: TV/Josef Gaspers

Hallschlag/Kronenburg/Dahlem In normalen Zeiten ist der Kronenburger See ein beliebtes Ausflugsziel für Segler, Surfer und Schwimmer. Nicht aber in diesem Jahr, denn die Talsperrentechnik muss saniert werden. Die Folge: keine Freizeitaktivitäten auf dem Wasser.