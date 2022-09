Arbeitswelt : Berufsinfobörse in Daun: Für einen guten Start ins Berufsleben

Foto: TV/Rotary Club Daun-Eifel

Daun Der Rotary Club Daun-Eifel veranstaltet die 23. Auflage der Berufsinfobörse am Mittwoch, 5. Oktober, in der Wehrbüschhalle in Daun. Rund 800 Schülerinnen und Schüler werden erwartet.

Als Präsenzveranstaltung ist die Berufsinfobörse des Rotary Clubs Daun-Eifel wegen der Corona-Pandemie zwei Mal ausgefallen, die 23. Auflage am 5. Oktober soll die nach Angaben des Veranstalters größte Veranstaltung rund um die Themen Ausbildung und Studium in der Region wieder wie gehabt stattfinden. In der Dauner Wehrbüschhalle präsentieren von 8 bis 12.30 Uhr mehr als 80 Aussteller Ausbildungskonzepte und Studiengänge. Es werden rund 800 Schülerinnen und Schüler erwartet. Die Berufsinfobörse steht unter der Schirmherrschaft von Landrätin Julia Gieseking und findet in Zusammenarbeit mit den Dauner Gymnasien sowie der Augustiner-Realschule plus Hillesheim und der Drei-Maare-Realschule plus Daun statt.

Das bietet die Berufsinfobörse des Rotary Clubs Daun-Eifel

Der Rotary Club Daun-Eifel hat die Berufsinfobörse 1997 ins Leben gerufen. Ziel ist es, Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, sich ausführlich über Ausbildung und Studium zu informieren. Hochschulen, Unternehmen der Region,

Kommunal-, Landes und Bundesbehörden, soziale und pflegende Einrichtungen und Freiberuflern bietet die Veranstaltung die Chance, direkten Kontakt zu Schülern zu knüpfen. „Im Prinzip haben Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, die Berufsinfobörse mehrmals im Lauf ihrer letzten drei Schuljahre zu besuchen. Je besser sie von ihren Schulen darauf vorbereitet werden desto größer ist der Nutzen für die einzelnen Schülerinnen und Schüler“, erklärt Dirk Wingenter vom Organisationsteam. „Für die Aussteller geht es vor allem darum, interessierte junge Menschen aus dem geografischen Nahraum kennenzulernen, die auch nach ihrer Ausbildung in der Region bleiben möchten. Nur so kann eine nachhaltige Sicherung der Lebensqualität des ländlichen Raums gelingen.“ Zur Berufsinfobörse gehört auch ein Vortragsprogramm. Professorinnen und Professoren, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Referentinnen und

Referenten aus Wirtschaft und Verwaltung werden dabei Einblicke in verschiedene Berufsbilder geben. Die Vorträge finden von 11 bis 12.30 Uhr im Thomas-Morus-Gymnasium sowie in der Drei-Maare-Realschule plus statt.

