Gesundheitsversorgung : Stresstest für das Dauner Krankenhaus

Daun Nach der Schließung des Krankenhauses in Adenau ist das Maria-Hilf-Krankenhaus in Daun nächste Anlaufstelle für medizinische Notfälle bei Großevents am Nürburgring. Wie richtet sich das Team darauf ein?

Von Angelika Koch

Daun Die Ruhe war trügerisch: Vor rund zwei Jahren schloss das Krankenhaus in Adenau, das bis dato für Verletzte oder andere Notfälle im Zusammenhang mit dem Nürburgring die nächste Versorgung bot. Zugleich kam Corona und mit der Pandemie das Aus für Großveranstaltungen. So muss das Dauner Krankenhaus jetzt erst zeigen, wie gut es für den erwarteten Ansturm an Behandlungen gewappnet ist. Das 24-Stunden-Rennen an Christi Himmelfahrt, das in Spitzenzeiten mehr als 200.000 Zuschauer anlockte, und auch das dreitägige Pfingstspektakel Rock am Ring mit rund 80.000 Zuschauern sind Mega-Events, die erfahrungsgemäß auch viele ärztliche Einsätze erfordern.

„Wir gehen davon aus, dass wir es schaffen“, sagen Prokurist Günter Leyendecker und Alfred Kuckartz, Chefarzt der Allgemeinen und Unfallchirurgie. „Es ist Neuland für uns, und wir müssen Erfahrungen auch für die kommenden Jahre sammeln, aber wir sind gut aufgestellt.“ Vor allem zusätzliches Personal ist im Einsatz. „Wir sind froh, auch etliche Mitarbeiter bei uns im Team zu haben, die bereits Erfahrungen mit den Megaevents am Ring machten und die Verhältnisse dort kennen.“ Die Schichten sind doppelt besetzt, die Rufbereitschaft wurde verstärkt und an der Krankenhauseinfahrt wird vorübergehend ein Zelt aufgebaut, in dem die üblichen medizinischen Begleiterscheinungen von Festivals behandelt werden können wie etwa Alkoholvergiftungen. „Die Tourismussaison stellt uns immer vor besondere Herausforderungen. In die Zentrale Notaufnahme kommen dann an Wochenendtagen bis zu achtzig Patienten.“ Beim 24-Stunden-Rennen rechnen Leyendecker und Kuckartz mit bis zu sechzig Fällen mehr.

Doch das ist noch immer kein Vergleich, was bei Rock am Ring anstehen könnte. Auch ohne gesundheitsgefährdende Wetterkapriolen gehen die Mediziner am Dauner Krankenhaus, basierend auf den Erfahrungen ihrer ehemaligen Kollegen in Adenau, von fünfhundert bis siebenhundert zusätzlichen Behandlungen aus. Vor allem nachts zwischen zwei und vier könnte es hart werden, prognostiziert Kuckartz. Dann stehen jedoch nicht nur fünf Ärzte und ebenso viele Pflegekräfte zusätzlich zur Verfügung, auch das DRK wird helfen. „Wenn in Daun alles belegt ist, müssen zur Not Patienten weiter nach Mayen oder Bad Neuenahr transportiert werden.“

Wegen der beiden anstehenden Großveranstaltungen am Nürburgring rechnet das Krankenhaus Daun mit einem erhöhten Patienaufkommen - und rüstet sich dafür. Unter anderen wird sowohl über das Vaterstags- als auch das Pfingstwochenende ein absolutes haltesverbot in der Wirichstraße verhängt. Damit dort Rettungswagen halten können. Foto: TV/Mario Hübner