Blaulicht : Polizei beendet Drogenfahrt in Gerolstein

Polizei im Einsatz. Foto: Fritz-Peter Linden

Gerolstein Bei einer Verkehrskontrolle wurde am Donnerstag, 24. März, gegen 13.10 Uhr ein 27-jähriger Mann aus dem Eifelkreis in der Sarresdorfer Straße in seinem Auto angehalten. Wie sich schnell herausgestellt habe, so die Mitteillung der Polizei, habe der Mann das Auto gefahren, obwohl er unter Drogeneinfluss gestanden habe.