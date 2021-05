Blaulicht : 27-Jähriger Bayer in Kirchweiler sturzbetrunken von Polizei am Steuer erwischt

Polizei im Einsatz. Foto: Fritz-Peter Linden

Kirchweiler An 27-Jähriger Autofahrer aus Bayern (Landhut) ist am Samstag gegen 23.10 Uhr stark alkoholisiert von der Polizei im Straßenverkehr erwischt worden. Bei der Kontrolle in Kirchweiler stellte sich heraus, dass der Mann mit einem Wert von über 2,2 Promille absolut fahruntüchtig war.

