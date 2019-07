Verwaltung : Grund zum Feiern für 29 Verwaltungsfachangestellte

Daun/Gerolstein (red) In einer Feierstunde wurde den Absolventinnen und Absolventen des Abschlussjahrgangs 2019 im Ausbildungsberuf „Verwaltungsfachangestellte/r“ für den ehemaligen Regierungsbezirk Trier (Landkreise Vulkaneifel, Bernkastel-Wittlich, Trier-Saarburg, Eifelkreis Bitburg-Prüm und Stadt Trier) die Prüfungszeugnisse in der Kreisverwaltung Vulkaneifel überreicht.

Für den Ausbildungsberuf „Verwaltungsfachangestellte/r“ erfolgt die schulische Ausbildung für die Landkreise Vulkaneifel, Bernkastel-Wittlich, Trier-Saarburg, Eifelkreis Bitburg-Prüm sowie für die Stadt Trier zentral an der Berufsbildenden Schule Vulkaneifel in Gerolstein. Die Ausbildung erfolgt über die Dauer von drei Jahren in Blockform. Der Landkreis Vulkaneifel als Schulträger freut sich, dass so viele junge Menschen am Standort Gerolstein ihre Ausbildung erfolgreich absolvieren. Die Prüfung legten die Auszubildenden in den Fächern Sozialhilferecht und Ordnungsrecht ab. Das erworbene Wissen können sie nun in ihren ersten Berufsfeldern unter Beweis stellen.