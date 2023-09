Jubiläum bei der Hillesheim IG für Oldtimer Treffen auf dem Viehmarktplatz: Oldtimer glänzen im Sonnenschein

In den vergangenen 30 Jahren hat sich das Oldtimertreffen in der Krimistadt Hillesheim zu einer wahren Erfolgsgeschichte entwickelt. Das Programm der Jubiläumsveranstaltung war prall gefüllt. Ab Freitagmittag trafen die ersten Oldtimer ein. Abends feierten die Besitzer gemeinsam in der Markthalle. Am Samstag begrüßte der erste Vorsitzende der Interessengemeinschaft, Werner Roos, die Teilnehmer. Die vielen Besucher besichtigten und bestaunten eine sehr große Bandbreite alter Mopeds, Motorräder, Traktoren, Personenkraftwagen, Lastwagen und Busse. Während der Orientierungsfahrt der Teilnehmer konnten sie auf dem Teilemarkt in der Halle an ganz unterschiedlichen Ständen Ersatzteile erwerben, zudem Literatur und szene­typische Gegenstände. Viele Besucher blieben am überdimensionalen Sandkasten stehen. Dort waren einige Herren dabei, mit ihren ferngesteuerten Miniatur­fahrzeugen eine Großbaustelle mit Brückenbau zu vollenden. Hier war alles perfekt in Szene gesetzt. Jung und Alt schauten begeistert zu.