Lissendorf : 34-Jähriger stürzt am Bahnhofsgleis

Lissendorf Die Bundespolizei hat nach einem Hinweis der Polizeiinspektion Prüm am Bahnhof Lissendorf einen augenscheinlich alkoholisierten 34-Jährigen in Gewahrsam genommen. Im Vorfeld ist der man bereits mehrfach am Bahnsteig gestürzt, erlitt jedoch keine erkennbaren Verletzungen und war ansprechbar.

