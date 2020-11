Daun-Gemünden Auf regenasser Fahrbahn ist eine 36 Jahre alte Autofahrerin am Dienstag gegen 10.40 Uhr von der Landesstraße 64 abgekommen.

Die Frau aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich war mit ihrem erst sechs Monate alten Sohn in dem Wagen von Weinfeld in Richtung Gemünden unterwegs, als sie auf einem Gefällestück in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor, von der Fahrbahn abkam und mit ihrem Auto letztlich umkippte.