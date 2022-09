Blaulicht : Schwerer Autounfall bei Oberbettingen

Foto: dpa/Carsten Rehder

Oberbettingen Vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit bei starkem Regen hat ein 37-Jähriger am Samstag gegen 16.45 Uhr auf der Kreisstraße 54 bei Oberbettingen die Kontrolle über sein Auto verloren. In einer leichten Linkskurve kam der Mann mit seinem Wagen dabei von der Fahrbahn ab, drehte sich um 180 Grad und prallte seitlich in die Böschung.