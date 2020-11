Pandemie : 38 neue Coronafälle in der Vulkaneifel

38 neue Coronafälle in der Vulkaneifel

Bei den Tests im Haus Helena in Mehren sind viele Bewohner und Mitarbeiter positiv getestet worden. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Vulkaneifel 17 Bewohner und 27 Mitarbeiter des Alten- und Pflegeheims Haus Helena in Mehren haben sich infiziert.

Der größte Teil dieser Infektionen geht auf das Alten- und Pflegeheim Haus Helena in Mehren zurück. Dort waren nach bereits positiv gemeldeten Menschen am Montag alle 75 Mitarbeiter und 77 Bewohner getestet worden.

Unter den heute im Vulkaneifelkreis bestätigten Fällen sind 23 weitere Mitarbeiter und elf weitere Bewohner des Heims. Damit sind aktuell insgesamt 17 Bewohner und 27 Mitarbeiter im Alten- und Pflegeheim Haus Helena in Mehren mit SARS CoV2 infiziert. Die Versorgung und Pflege der Bewohner ist laut Kreisverwaltung dennoch weiterhin vor Ort gesichert. Parallel dazu hat Landrat Heinz-Peter Thiel am Mittwochvormittag den Verwaltungsstab Corona der Kreisverwaltung Vulkaneifel einberufen, um sich dort mit weiteren Akteuren auszutauschen und bereits weitere Maßnahmen im Hintergrund in die Wege zu leiten, um im Notfall auch weiterhin die Versorgung der betroffenen Bewohner sicherstellen zu können.