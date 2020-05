Stadtentwicklung : Erschließung des neuen Dauner Baugebiets startet in Kürze

Erschließung des neuen Dauner Baugebiets startet in Kürze

Daun 40 Baugrundstücke entstehen auf einem Areal oberhalb des Wohngebiets Pützborner Hang. Derzeit werden Richtlinien für die Vergabe erarbeitet.

Und noch hat Corona auch die Träume vieler vom eigenen Haus wohl nicht gebremst. So ist das Interesse an einem Grundstück für ein Eigenheim nahe der Dauner Innenstadt weiter groß. Konkret: am Baugebiet der Stadt, das auf der Gemarkung „Auf Krikelsheid“ erschlossen wird. Es befindet sich oberhalb des Wohngebiets Pützborner Hang und verläuft entlang der Schulstraße.