Gesundheit : 27 neue examinierte Altenpflegefachkräfte in Daun

E-Learning-Angebote der Pflegeschule Daun während der Endphase der Ausbildung: Lehrerin Christine Grünewald arbeitet mit der Online-Lernplattform „Moodle“. Foto: Pflegeschule Daun/Ursula Monzel-Asche

Daun (red) An der Pflegeschule Daun haben insgesamt 41 junge Menschen ihre Prüfungen als Pflegefachkraft, Pflegehelferin oder -helfer bestanden. Die Erfolgsquote betrug stolze 96 Prozent in der Altenpflege und 88 Prozent in der Altenpflegehilfe.

