Ausbildung : Alle neuen Fachkräfte haben schon einen Job

Daun Für die Abschlusskurse der Fachschule für Altenpflege und Altenpflegehilfe an den Pflegeschulen Maria Hilf ist die heiße Prüfungsphase beendet. 43 Absolventen haben ihr Prüfungszeugnis erhalten.

(red) In den vergangenen Wochen haben die Abschlusskurse der Fachschule für Altenpflege und Altenpflegehilfe an den Pflegeschulen Maria Hilf die heiße Prüfungsphase erlebt.

Die Pflegeschulen Maria Hilf bilden in verschiedenen Ausbildungsgängen der Pflege aus. In den Monaten Mai bis August finden die Abschlussprüfungen statt.

In diesem Jahr haben 18 Altenpflegerinnen und vier Altenpfleger ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Alle neuen Fachkräfte haben zum 1. August ein Arbeitsverhältnis bei unterschiedlichen Trägern und Einrichtungen in der Region gefunden.

Nach der Ausbildung ist vor der Ausbildung und so startet an den Pflegeschulen ab dem 1. August das neue Ausbildungsjahr für die Altenpflege und Altenpflegehilfe. Dann erlernen rund 180 Auszubildende in insgesamt sieben Ausbildungsklassen an den Pflegeschulen Maria Hilf einen Pflegeberuf.

Die Stiftung der Katharinenschwestern und deren Tochtergesellschaft, die Krankenhaus Maria-Hilf GmbH, betreiben in der Region neben dem Krankenhaus und der Pflegeschule auch das Seniorenhaus Regina Protmann mit der Tagespflege Daun (in Kooperation mit dem Caritasverband Westeifel), die Tagespflege Caritas St. Katharina GmbH Dienste für Senioren in Gerolstein, sowie in Kelberg das Regina Protmann Stift mit einer weiteren Tagespflegeinrichtung in Kooperation mit dem Caritasverband und einer Wohngemeinschaft und das Seniorenhaus St. Elisabeth in Prüm.