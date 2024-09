1500 Teilnehmer beim Vulkanbike Viel Rad-Genuss dank 450 Helfern in der Vulkaneifel

Bertie Duits und Gerbrand de Weerd lassen sich ebenso wenig stressen wie Stefan Zorniger. „Wir haben den ganzen Tag Zeit. Wir genießen das“, sagt Duits. Die Freunde vom niederländischen Radsportklubs TC de Vorharding aus Apeldoorn halten auf der Höhe des Weinfelder Maars an, blicken über den Kratersee zur Kapelle hinüber und machen Fotos. „Wir waren schon oft in der Eifel, in Prüm, Bad Münstereifel“, erzählt Duits. „Es ist einfach schön hier!“