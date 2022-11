Jubiläumsausgabe : Was das Heimatjahrbuch Vulkaneifel 2023 so besonders macht

Was das Heimatjahrbuch Vulkaneifel 2023 so besonders macht

Daun Ein besonders Jubiläum feiert das Heimatjahrbuch Vulkaneifel 2023. Landrätin Julia Gieseking hat in die Kreisverwaltung zur Vorstellung des, in einer Auflage von 4.500 Exemplaren, neu erschienenen Buches, eingeladen. Es gab auch noch einen weiteren Grund zum Feiern.

In einem kleinen Rückblick beschrieb Gastgeberin Julia Gieseking: „Damals war Willy Brandt Bundeskanzler und Gustav Heinemann Bundespräsident. Ein Liter Benzin kostete 77, ein Liter Heizöl 23 Pfennig. Das World Trade Center in New York City und auch das Van Gogh Museum in Amsterdam wurden eröffnet.“