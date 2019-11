Weihnachtsmarkt Leudersdorf : 46 Stände, viel Musik und alles für den guten Zweck

Leudersdorf (red) Zum fünften Mal veranstalten die Leudersdorfer am ersten Adventswochenende ihren Weihnachtsmarkt. Der wird seit 2011 alle zwei Jahre im Ortszentrum an der historischen Kapelle aufgebaut. Der Markt im Kirchspiel ist eine gemütliche Angelegenheit.

Am Samstag, 30. November, ab 16 Uhr, und am Sonntag, 1. Dezember, ab 11 Uhr wird das Dorf zu einer „großen Weihnachtsmeile“: 46 Stände mit viel Handwerk, Köstlichkeiten aus der Pfanne und vom Grill warten auf die Besucher. Auch für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit jede Menge Musik ist gesorgt (ausführlicher Bericht folgt) und am alten Backes wird wie früher Brot gebacken.