Blaulicht : 53-Jährige verliert die Kontrolle über ihr Auto

Foto: Fritz-Peter Linden

Rockeskyll Eine 53 Jahre alte Autofahrerin aus der Verbandsgemeinde Gerolstein wurde bei einem Unfall auf der Landesstraße 27 am Sonntag, 20. September, gegen 17.30 Uhr leicht verletzt. Sie war in Richtung Rockeskyll unterwegs, als ihr Fahrzeug in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und in den Grünstreifen geriet.

Danach verlor die Frau die Kontrolle über das Auto.