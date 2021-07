Daun/Trier : Kinderpornografie: Haftstrafe für 54-Jährigen aus der Vulkaneifel

Daun/Trier Ein Mann aus dem Vulkaneifelkreis wird vom Amtsgericht Trier zu einem Jahr Gefängnis ohne Bewährung verurteilt.

Vor Gericht ist er kein Unbekannter. Der 54-Jährige Angeklagte aus dem Vulkaneifelkreis erscheint beim Amtsgericht in Daun mit Handschellen, da er derzeit in der Justizvollzugsanstalt Wittlich wegen eines anderen Deliktes einsitzt. Nun ist er zusätzlich wegen Besitzes kinderpornographischer Schriften vom Amtsgericht in Daun zu einem Jahr Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt worden.