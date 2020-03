Wallenborn Die Polizei hat einen 55-jährigen Mann in Wallenborn (Vulkaneifelkreis) festgenommen, der zuvor mit einer Schusswaffe von einem Fenster aus auf die Straße gezielt haben soll.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war die 33-jährige Lebensgefährtin des Mannes zusammen mit der achtjährigen Tochter zu einem Nachbarn im 430-Einwohner-Ort in der Verbandsgemeinde Daun geflohen.

Laut Polizei erzählte die Frau ihrem Nachbarn am Montagnachmittag, dass der 55-Jährige erheblich alkoholisiert sei und sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinde. Der Nachbar alarmierte daraufhin die Polizei. Nach weiteren Ermittlungen stellte sich den Angaben zufolge heraus, dass es sich bei der Schusswaffe um ein Luftgewehr handelte. „Zu sehen war zunächst ein Gewehr mit Zielfernrohr, ganz in schwarz. In einem solchen Fall muss man vom Schlimmsten ausgehen, deshalb auch der Einsatz einer Spezialaleinheit“, berichtet Alfred Haas, Leiter der Polizeiinspektion (PI) Daun. Die Einheit nahm den Mann in seiner Wohnung fest und brachte ihn in die psychische Abteilung eines Krankenhauses.