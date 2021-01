Glaube und Brauchtum : Sternsinger passen sich auch in Gillenfeld den Corona-Bedingungen an

Gillenfeld „Heller denn je – die Welt braucht eine frohe Botschaft“ lautet das Motto der Sternsingeraktion 2021. Sie wird anders aussehen als bisher.

(red) Anfang Januar kündigt sich normalerweise an vielen Haustüren im Bistum königlicher Besuch an: In farbenprächtigen Gewändern, mit Krone und Stern ziehen dann die Sternsinger durch die Straßen, bringen den Segen und sammeln Spenden für Kinder in Not. Die Aktion Dreikönigssingen lebt von den Haustürbesuchen mit direktem Kontakt – in Pandemie-Zeiten jedoch keine gute Idee. Doch wie geht es dann in diesem Jahr weiter?