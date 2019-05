Kommunalwahl : 6378 Wähler, ein Kandidat

Info

Was die Ortsvorsteher angeht, wird es in Daun einige Veränderungen geben. Zur Urwahl stellen sich am Sonntag Wolfgang Hennen, der in Neunkirchen die Nachfolge von Alois Zender antreten will, und Hermann Schüller in Gemünden, wo der langjährige Amtsinhaber Peter Jungen nicht mehr antritt. Eine weitere Amtszeit streben Dieter Oster in Boverath, Hermann Gehrmann in Steinborn, Bernhard Kläs in Waldkönigen, Konrad Junk in Weiersbach und Hennes Strunk in Pützborn an. Das gilt auch für Winfried Schneider in Rengen, der diesmal allerdings Konkurrenz bekommt. Herausforderer ist Walter Müller, vor fünf Jahren Stadtbürgermeister-Kandidat.