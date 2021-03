Blaulicht : 72-jährige Frau bei Unfall in Daun leicht verletzt

Polizei im Einsatz. Foto: Fritz-Peter Linden

Daun Bei einem Unfall in der Maria-Hilf-Straße in Daun wurde am Montag, 1. März, gegen 10.55 Uhr eine 72-jährige Frau verletzt. Beim Abbiegen kollidierte sie zunächst mit dem Wagen eines anderen Verkehrsteilnehmers.

