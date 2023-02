Gesundheitswesen : 75 Mitarbeitende betroffen: Marienhaus Klinikum Gerolstein schließt nun auch die Innere

Tristesse und Trauer im Krankenhaus Gerolstein: Der Marienhaus-Konzern schließt zum 1. April dieses Jahres nun auch die Innere Abteilung - nach bereits die Geburtshilfe und Ende 2020 auch die Chirurgie dichtgemacht wurden. Foto: TV/Mario Hübner

Nach Geburtshilfe und Chirurgie nun auch die Innere Abteilung: Konzern kündigt weitere Ausdünnung des medizinischen Angebot am Standort Gerolstein für 1. April an. 75 Mitarbeitende sind betroffen.

Von Mario Hübner

Gerolstein/Waldbreitbach Nach Schließung der Geburtshilfe vor einigen Jahren und Ende 2020 dann auch der chirurgischen Hauptabteilung kündigt die Marienhaus-Gruppe als Träger des Gerolsteiner Krankenhauses nun die weitere Ausdünnung des medizinischen Angebots am Standort Gerolstein an. Sabine Anspach, Geschäftsführerin der Marienhaus-Gruppe teilt mit: “Die Geschäftsführung der Marienhaus Kliniken GmbH hatv sich entschlossen, einen Antrag auf Aufhebung des Versorgungsvertrags in Teilen oder gesamt für die Somatik (Innere Medizin) am Standort Gerolstein zu stellen und dieses Leistungsangebot am Standort zum 1. April 2023 einzustellen. Wir haben das zuständige Ministerium, den Landkreis, die Verbandsgemeinde und die Stadt hierüber informiert.” Als Gründe führt der Konzern dass die Klinik in Gerolstein seit Jahren einer „starken und interdisziplinär ausgerichteten Konkurrenzsituation ausgesetzt“ sei: von den Häusern in Daun, Wittlich und Prüm sowie auch in Bitburg – welches ebenfalls zur Marienhaus-Gruppe gehört (!). Schlussfolgerung des Konzerns: All diese Einrichtungen böten ein „breites Leistungsangebot mit entsprechenden Betten an und versorgen damit die Region und die Menschen sehr gut“.

Zudem wird angeführt, dass die Klinik in Gerolstein in den Bereichen der Inneren Medizin und der Chirurgie bereits geschwächt ins Jahr 2020 ging. Mit Beginn der Corona-Pandemie sei es im Bereich der Inneren dann „zu erheblichen weiteren Leistungsrückgängen“ gekommen. Laut Konzern hat sich Bedarf an einer stationären Versorgung in der inneren Medizin im Krankenhaus Gerolstein nahezu halbiert und zu anderen Krankenhausstandorten, insbesondere Daun, verschoben. Auch im Bereich der Chirurgie sanken die Fallzahlen erheblich. Die Folge: Ende des Jahres 2020 wurde das stationäre chirurgische Angebot eingestellt und nur noch eine chirurgische Ambulanz betrieben. Nicht erwähnt wird, dass die Ausdünnung durch Konzernentscheidungen forciert worden war und in deren Folge Spitzenpersonal abwanderte: So der leitende Chirurg Andreas Leffler und der wenig später auch der leitende Internist Manfred Rittich. Beide gingen nach Daun.

Weiterhin teilt die Konzernspitze aber mit: „Das weitere medizinische Angebot in Gerolstein rund um den Schwerpunkt Psychiatrie als Vollversorger für die Regionen Vulkaneifel und Eifelkreis Bitburg-Prüm bleibt davon vollständig unberührt – der Weiterbetrieb des Standortes ist ausdrücklich vorgesehen. Auch der Notarztstandort bleibt nach aktueller Einschätzung unverändert bestehen.“

Rund 54 Vollzeit-Stellen – und demnach schätzungsweise bis zu 75 Mitarbeitende – sind betroffen. Der Konzern geht davon aus, dass diese weiterhin in der Marienhaus-Gruppe beschäftigt werden können – wenngleich dies mit weiteren Arbeitswegen verbunden sein wird. Das St. Elisabeth Krankenhaus verfügt aktuell über 61 Betten in der Inneren sowie 76 Betten in der vollstationären Psychiatrie und 14 tagesklinische psychiatrische Behandlungsplätze.

Die Vertreter von Stadt und Verbandsgemeinde Gerolstein sind „wütend und traurig“ über die Entscheidung. In einem gemeinsamen Statement sagen Stadtbürgermeister Uwe Schneider (SPD und VG-Bürgermeister Hans Peter Böffgen (parteilos): „Diese Situation ist auch durch die bereits seit Jahren voranschreitende Verringerung des Angebots an Fachdisziplinen in Gerolstein selbst herbeigeführt worden.“ Im Januar 2020 wurde nach dem Weggang des Chefarztes Dr. Andreas Leffler zunächst die stationäre Chirurgie geschlossen. Im Juli 2021 verließ dann auch der langjährige Chefarzt der Inneren Medizin Dr. Manfred Rittich das Gerolsteiner Krankenhaus. Die von der Krankenhausleitung daraufhin umgesetzte Lösung mit Dr. Thomas Koch als neuem Chefarzt der Inneren Medizin von Gerolstein und Bitburg „erweist sich nun als nicht dauerhaft“.

Für Böffgen und Schneider „mutet es zynisch an“, wenn die Marienhaus Gruppe formuliert, in der Inneren Medizin sei das St. Elisabeth Krankenhaus Gerolstein bereits geschwächt ins Jahr 2020 gegangen und mit Beginn der Pandemie sei es am Standort Gerolstein zu erheblichen weiteren Leistungsrückgängen gekommen. „Wenn ein Angebot immer weiter eingeschränkt wird, kann es nicht optimal genutzt werden. Aus unserer Sicht wurde der Standort in Gerolstein von der Marienhausgruppe leider in den vergangenen Jahren zugunsten des Standortes in Bitburg immer weiter geschwächt und es hat die wirkliche Bereitschaft zur Kooperation mit dem Krankenhaus eines anderen Trägers in Daun gefehlt.“

Für Beide ist klar: „Die Kürzungen stellen für unsere ländliche Region Gerolstein eine Gefahr der gesundheitlichen Versorgung der Menschen dar.“ Schon heute beklagten Patienten lange Fahrstrecken, überfüllte Ambulanzen, verschobene Operationen, fehlendes Personal, lange Wartezeiten und sehr beengte Raumverhältnisse in den benachbarten Einrichtungen. Diese Situation würde nun weiter verschärft, „während in Gerolstein gut ausgestattete und eingerichtete Behandlungsräume und Zimmer leer stehen und gut ausgebildetes Personal gehen muss“. Laut Stadt- du VG-Spitze sind „leider auch die Arbeitsplätze von bis zu 75 Beschäftigen betroffen“. Nach eigenen Angaben wird die Marienhaus Gruppe allen Beschäftigten Alternativen in der Psychiatrie in Gerolstein und den Inneren Abteilungen an den Standorten Bitburg und Bad Neuenahr anbieten. Weitere Beschäftigte werden voraussichtlich in die Krankenhäuser nach Prüm und Daun wechseln.