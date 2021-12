Tradition : 900 Advents-Weihnachtslichter an einer Tanne

SCHALKENMEHREN (bs) Der Riesen-Vulkaneifelrekordweihnachstbaum am Dauner Ortseingang von Schalkenmehren leuchtet wieder. Dafür bedurfte es vieler Helfer und mehrerer Tage Vorbereitung. „Es freut mich sehr, dass so viele Freiwillige bei der Adventsaktion anwesend waren, die auch bei der Reparatur der Licherketten fleißig mit anpackten“, erklärt Ortsbürgermeister Peter Hartogh. Insgesamt wurden 15 Licherketten à 27 Meter an der 24 Meter hohen Tanne befestigt, die von Fachmännern auf Funtionsfähigkeit vorher überprüft wurden. So fanden 900 Glühlampen ihren Platz im Tannengeäst. Die Licherketten wurden mit Stahlseilen hinterlegt und gesichert. Thorsten Maas und Peter Plein waren die mutigen „Höhenarbeiter“, die mit einem geeigneten Höhenhubwagen bis zur Baumspitze gelangten. Foto: tv/Bernd Schlimpen