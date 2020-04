Infektionen : 95 bestätigte Corona-Fälle im Vulkaneifelkreis

Daun 95 bestätigte Corona-Fälle verzeichnet der Landkreis Vulkaneifel am heutigen Ostersamstag, davon gelten 38 Personen inzwischen als genesen.

Von den 95 bestätigten Corona-Fällen mussten bisher insgesamt zehn Personen stationär behandelt werden, fünf davon konnten das Krankenhaus bereits wieder verlassen - eine Person nach einer Verbesserung des Gesundheitszustandes am Samstag. Ein 80-Jähriger aus dem Vulkaneifelkreis starb Anfang April an den Folgen der Corona-Infektion.

Demnach waren aktuell am Samstagnachittag 56 Personen mit Wohnsitz im Landkreis Vulkaneifel an COVID-19 erkrankt, von denen derzeit 4 Personen stationär behandelt werden (2 im Marienhaus Klinikum Eifel St. Elisabeth in Gerolstein und zwei weitere Personen im Krankenhaus Maria Hilf in Daun).