So geht es weiter Winterpause auf der A-48-Baustelle: Vollsperrung in Fahrtrichtung Trier vorerst aufgehoben

Vor diesem Hintergrund ist die Vollsperrung der AS Ulmen in Fahrtrichtung Trier aufgehoben worden. Seit Kurzem steht die Ausfahrt in Fahrtrichtung Trier bis zur Wiederaufnahme der Arbeiten im Frühjahr 2024 zur Verfügung. Nach der Winterpause wird die AS Ulmen in Fahrtrichtung Trier erneut für rund vier Wochen gesperrt.