Mobilität : A-1-Lückenschluss: Überprüfung wegen neuem Hochwasserschutz soll Mitte 2022 abgeschlossen sein

Daun/Mainz Nachgefragt in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen: Wie ist der Stand der Autobahn-Planung? Vor zehn Jahren ist das vorerst letzte Teilstück zwischen den Anschlussstellen (AS) Gerolstein und Kelberg eröffnet worden.

Bis Mitte vergangenen Jahres hatten die Befürworter zumindest noch leise gehofft, dass die Ansage des früheren rheinland-pfälzischen und heutigen Bundes-Verkehrsministers Volker Wissing (FDP), 2021 Baurecht für den Teil von der Anschlussstelle (AS) Kelberg bis zur AS Adenau erreichen zu wollen, umgesetzt würde. Dann aber kam die große Flut, die auch die A-1-Planung tangierte: Das bisherige Entwässerungskonzept für den Neubau zwischen den beiden Anschlussstellen musste auf Basis der neuen Hochwasserschutzplanung entlang der Ahr überprüft werden.

Das Risiko, im Fall von Klagen vor Gericht zu verlieren, sei so auf ein Minimum reduziert, argumentiert NRW. Dort werden zwei Abschnitte plant: die Teilstücke zwischen dem heutigen Ausbauende an der AS Blankenheim (B 51) bis Lommersdorf und von dort bis und Adenau. Die Gesamtkosten für die Schließung der 25-Kilometer-Lücke werden auf rund eine halbe Milliarde Euro geschätzt.

Nachgefragt in Mainz: Wie ist der Stand der Überprüfung? Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) befinde sich „in enger Abstimmung mit der für Fragen der Wasserwirtschaft zuständigen Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord“, heißt es aus dem Verkehrsministerium. „Alle Stellen arbeiten mit Hochdruck an dem Projekt, um hier zügig voranzukommen. Dabei hat die Sicherheit selbstverständlich absolute Priorität. Der Hochwasserschutz steht an erster Stelle“, sagt Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP). Im Ministerium geht man davon aus, dass die Überprüfung der Entwässerungsplanung bis Mitte des Jahres erfolgt sein wird. Gibt es einen neuen Termin, wann Baurecht erreicht werden könnte? So konkret wie Wissing 2016 will man sich in Mainz nicht festlegen: „Um Baurecht zu erlangen, ist zunächst der Abschluss des Planfeststellungsverfahrens notwendig. Um eine Prognose abgeben zu können, sind die Erkenntnisse aus der Überprüfung der Entwässerungsplanung allerdings essentiell. Deshalb können wir seriöse Einschätzungen erst auf dieser Basis treffen.“