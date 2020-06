Üdersdorf Der zwölf Meter hohe und erst acht Jahre alte Aussichtsturm auf der Aarley oberhalb von Üdersdorf ist gesperrt worden und muss zurückgebaut werden. Grund ist, dass die Douglasienstämme stark angefault sind.

Nichtsdestotrotz sah er sich als Vertreter der Ortsgemeinde Üdersdorf gezwungen, ein Betretungsverbot für den Turm auszusprechen. Entsprechende Hinweisschilder direkt am Turm und an der Schranke der Zufahrt etwa 100 Meter zuvor weisen darauf hin, ebenso das rot-weiße Flatternband, mit dem sowohl der Turm als auch das Areal drumherum abgesperrt worden sind.

In Meerfeld (Kreis Bernkastel-Wittlich) steht auf der Anhöhe „Landesblick“ oberhalb des Meerfelder Maars ein beinahe baugleicher Aussichtsturm wie auf der Aarley: auf Betonfundamenten, aus Douglasienholz, mit Stahlseilen gespannt. Er ist laut Ortsbürgermeister Eugen Weiler zudem fast genau so alt wie der Aarleyturm, hat Baujahr 2012. Vom TV auf die Schäden und die Sperrung des Aarleyturms angesprochen, zeigte er sich überrascht: „Nein, das wusste ich nicht.“ Auf die Frage, ob er das zum Anlass nehme, den Meerfelder Turm ebenfalls begutachten zu lassen, sagte er: „Ich habe mir den Turm noch vor etwa einer Woche angeschaut. Da war nichts Auffälliges.“

Es sei überlegt worden, wie der Turm zu retten sei, doch alle angedachten Lösungen mit Stahlträgern oder -streben seien von den Sachverständigen verworfen worden. „An einem Rückbau des erst 2011 bis 2012 gebauten Turmes führt leider kein Weg vorbei“, sagt der Ortsbürgermeister. Vor allem aus zweierlei Gründen tut ihm diese Entscheidung weh: „Erstens haben engagierte Üdersdorfer den Turm in mühevoller und viele Stunden dauernder Arbeit aufgebaut, zweitens verliert die Ortsgemeinde eine viel aufgesuchte Attraktion.“ Durch die Eigenleistung hat das zunächst mit 80 000 Euro kalkulierte Bauwerk nur rund 18 000 Euro gekostet, die allesamt durch Fördermittel der EU finaziert wurden, Die Ortsgemeinde hat der Turm so letztlich gar kein Geld gekostet.

Doch mit dem aktuellen Zustand will sich Altmeier nicht zufrieden geben. Er kündigt an, dass sich die Gemeindeverantwortlichen zeitnah mit der Thematik Rückbau und Finanzierung eines eventuellen Neubaus beschäftigen werden. Für ihn ist zweierlei klar: „Ich will auf jeden Fall dort oben wieder eine Plattform haben. Die muss auch nicht mehr zwölf Meter hoch sein, um einen Rundumblick zu ermöglichen. Und sie wird definitiv nicht mehr aus Holz sein, sondern eine Stahlkonstruktion.“

Seine zeitliche Vorstellung ist in etwa so, dass in diesem Jahr der Rückbau vonstatten gehen und dann in den Etat für 2021 Geld für einen Neubau eingestellt werden soll. Ob es allerdings bereits im nächsten Jahr auch zu einer Realisierung komme, stehe noch in den Sternen. „Wünschen würde ich mir das schon“, sagt Altmeier.